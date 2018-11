Inbraak in Vondelpark ADPW

22 november 2018

Woensdagavond belde een bewoner van het Vondelpark in Tremelo naar de lokale politiezone BRT met de mededeling dat er bij hen was ingebroken. Die inbraak kadert in de inbrakenreeks van dinsdagavond. In totaal werden er zes inbraken in Tremelo vastgesteld: twee in het Vondelpark, twee in de Multifloralaan, een in de De Vadderlaan en een in Rozendal.