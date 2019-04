Inbraak aan Baalsebaan ADPW

03 april 2019

Aan de Baalsebaan in Tremelo werd dinsdagochtend een inbraak in een woning vastgesteld. De inbrekers sloegen het glas van de achterdeur stuk en ook enkele binnendeuren raakten beschadigd. Het is op dit ogenblik niet duidelijk of er iets gestolen is.