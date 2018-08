In Tremelo winden ze er geen doekjes om: "Ja, N-VA heeft voorakkoord met CD&V." Open Vld voelt zich koud gepakt CD&V EN N-VA ZITTEN NA VERKIEZINGEN SAMEN BIJ MEERDERHEID STEFAN VAN DE WEYER

31 augustus 2018

02u33 1 Tremelo CD&V Tremelo-Baal geeft toe dat ze de intentie hebben om na de verkiezingen samen te komen met N-VA, op voorwaarde dat ze samen een meerderheid behalen. Huidig coalitiegenoot, het Open Vld van burgemeester Paul Dams, voelt zich koud gepakt. Nochtans had hij zelf bij de vorige verkiezingen meerdere voorakkoorden volgens CD&V en N-VA.

Bert De Wit legt uit hoe de bal aan het rollen ging. "Dat voorakkoord met de N-VA kwam er niet zomaar. Het vertrouwen tussen beide partijen kreeg al snel een deuk toen we te weten kwamen dat onze coalitiepartner ook met sp.a een ander voorakkoord had. We hebben ons programma en onze toekomstvisie afgetoetst met die van N-VA en kwamen op meerdere vlakken overeen. Voorlopig ligt bij ons enkel de intentie op tafel om na de verkiezingen met N-VA samen te komen indien er sprake is van een meerderheid en dat sinds 2016, daar is op zich niets verkeerd mee. Uiteraard heeft de kiezer de laatste woord", stelt De Wit.



"In Tremelo is er immers geen partij die de absolute meerderheid haalt. Het is dan zeker niet ongebruikelijk dat partijen met elkaar gaan praten, over hun toekomstvisie over de gemeente. Onze toekomstvisie ligt in dezelfde lijn als die van hen. Alle partijen praten met elkaar, met uitzondering van het Vlaams Belang. Nu de vermoorde onschuld spelen is niet netjes."

Aan lijntje gehouden

Dams hoorde het donderen in Keulen bij het horen van het voorakkoord tussen CD&V en N-VA."In elke gemeente worden voorakkoorden gesloten. Ik vind het wel straf dat dit voorakkoord tussen beide partijen er al was in juli 2016", zegt Dams. Ik vind dat niet fair, ze hebben ons twee jaar aan het lijntje gehouden. Ondertussen hebben we samen zaken beslist. Uiteraard hebben we al eens samen gezeten met de CD&V op het college, maar nooit op inhoudelijk vlak. Een grote verrassing was dit nieuws niet, je voelt dat een beetje aan. Ze hadden het beter eerlijk gezegd in plaats van rond de pot te draaien. Dat ze zeggen dat we na vorige verkiezingen met andere partijen akkoorden hadden, is uit de lucht gegrepen. Zij hebben ons op de vorige verkiezingsdag opzij proberen zetten en toch gingen we een coalitie aan. Wat er ook van is, de kiezer bepaalt hoe de kaarten zullen liggen", weet burgemeester Dams.

Geen geheim

N-VA-lijsttrekker Nick De Rijck bevestigt eveneens de voorakkoorden. "Dat is zeker geen geheim. In Keerbergen bijvoorbeeld bestaat er ééntje tussen Open Vld en CD&V, in Haacht ook. Open Vld moet nu zeker niet in de slachtofferrol kruipen, dat ze naar hun eigen verleden kijken. Op de gemeenteraad leer je je toekomstige coalitiepartners kennen, het moet zowel menselijk als inhoudelijk klikken", vindt De Rijck.