Hulp bij belastingaangifte 28 mei 2018

Om wie dat wenst bij te staan bij het invullen van de belastingaangifte zal de FOD Financiën vandaag een zitdag houden in Tremelo. Inwoners kunnen van 9 tot 14.30 uur met hun belastingbrief, attesten en identiteitskaart terecht in het Administratief Centrum (Veldonkstraat 1) terecht voor hulp. Tijdens de maanden mei en juni kan wie dat wil voor hulp bij het invullen van de aangifte ook terecht in het belastingkantoor van Leuven, Philipssite 3a. (SPK)