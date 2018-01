Hondenlosloopweide in Parkheide 25 januari 2018

Er komt een eerste hondenlosloopweide in Tremelo. De gemeente gaat daarvoor een perceel in het gemeentelijk domein Parkheide inrichten.





"Ondanks het politieverbod daarop, zien we nog al te vaak dat baasje hun hond in Parkheide gewoon ongelijnd laten lopen. Met ook heel wat wandelaars, joggers, fietsers en spelende kinderen in het bos is dat allerminst wenselijk", zegt schepen Diane Willems (CD&V). "Vandaar het initiatief voor een hondenlosloopzone. Die zal komt aan de tennisterreinen, achter de bebouwing langs de Veldonkstraat en zal ongeveer 3.000 vierkante meter groot zijn. Iedereen zal daar zijn hond vrij kunnen laten lopen. Het terrein langs de toegangsweg tot Parkheide zal daartoe volledig met een voldoende hoge, veilige afsluiting worden omheind." De gemeente zal nog voor aanvang van het broedseizoen met de rooi van de nog aanwezige wildgroei starten. Wanneer de hondenweide gebruiksklaar zal zijn, is nog niet bekend. (SPK)