Hondenlosloopbos Parkheide geopend 11 augustus 2018

02u34 0

Tremelonaars die hun hond zich zonder leiband willen laten uitleven, kunnen daarvoor voortaan terecht in een nieuwe hondenlosloopzone. De gemeente vormde daartoe een perceel van het gemeentelijk domein Parkheide tot om. De nieuwe, omheinde boszone waar sociale honden onder permanent toezicht van hun baasjes in alle veiligheid kunnen rondlopen en spelen, is gelegen achter de brasserie. Hondenzone Parkheide is dagelijks gedurende de dag doorlopend toegankelijk. Baasjes worden er wel op gewezen dat hondenpoep meteen moet worden opgeruimd. Bij het verlaten van de hondenzone moet de hond ook opnieuw aan de leiband. Volgens de gemeente kan het hondenlosloopbos een nieuwe ontmoetingsplaats worden die niet alleen de sociale contacten tussen de honden bevordert, maar ook die tussen hun baasjes. (SPK)





Meer over dieren

human interest