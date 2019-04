Hoe een klein beetje cannabis grote gevolgen kan hebben: viertal crasht na korte achtervolging met dure Mercedes in voortuin Andreas De Prycker & Kim Aerts

11 april 2019

10u12 0 Tremelo Vier verdachten zijn na een erg korte achtervolging door de straten van het gehucht Ninde bij Tremelo met hun vluchtauto in de voortuin van enkele onschuldige mensen beland. Daarbij raakte de Mercedes zwaar beschadigd. Het kwartet sloeg op de vlucht, maar kon worden ingerekend. Zij bleken een kleine hoeveelheid cannabis op zak te hebben.

De feiten dateren van de nacht van dinsdag op woensdag. “Omstreeks 2 uur gingen wij over tot een routinecontrole omdat de personen in de wagen zich op verdachte plaatsen bevonden. De inzittenden weigerden mee te werken aan de controle en maakten rechtsomkeer. Wij wilden de achtervolging inzetten, maar vooraleer dat gebeurde had de bestuurder van de Mercedes al de controle over het stuur verloren. Zij kwamen in de voortuin van enkele bewoners van de Pater Damiaanstraat terecht. Daarop hebben wij de verdachten kunnen vatten”, zo klinkt het bij de lokale politiezone BRT (Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo).

“Een auto met vier personen wou zich aan de controle onttrekken. Na een korte achtervolging kwamen ze tot stilstand aan de woning. Alle vier sloegen ze te voet op de vlucht. Drie van hen konden meteen gevat worden. De bestuurder kon ontkomen, maar zijn identiteit kon wel achterhaald worden”, bevestigt Nele Michiels van het Leuvense parket.

De inzittenden vluchtten uit de wagen omdat er drugs in het spel waren. “Omdat het om een kleine hoeveelheid cannabis ging die aanwezig was, werd er verder geen gevolg aan gegeven. De vier personen, 1 minderjarige en drie meerderjarigen, zullen later worden uitgenodigd voor verhoor. Het gaat om mannen uit Tremelo en Putte. Ook voor de verkeersinbreuken zal de bestuurder zich later moeten verantwoorden”, zo vertelt Michiels nog.

De mensen die de vluchtwagen in hun voortuin kregen, reageerden geshockeerd. “Om 2.15 uur kreeg ik van mijn vader een sms dat er een crash gebeurd was en dat de schade groot was. Hij zei dat hier overal politie rondliep, ook in de tuin. Toen ik aankwam zag ik de ravage”, vertelt de dochter van het koppel wiens omheining kapot gereden werd. “Mijn ouders waren wakkergeschrokken door de knal en dan is mijn vader buiten gaan kijken. Zo zag hij hoe de politie de verdachten kon oppakken. Een hoofdkast van Proximus werd vernield waardoor een deel van de buurt zonder telefoon en tv was gevallen. Ook rusthuis Damiaan zou er hinder van ondervonden hebben. De wagen werd onder politiebegeleiding getakeld. Ondertussen werden er al stappen genomen voor het herstellen van de schade. Voor ons was het erg schrikken, want zoiets verwacht je niet in het kleine Ninde”, zo klinkt het bij de dochter van de slachtoffers.