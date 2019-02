Het Century 21-kantoor van Maarten Mallants kreeg een award Stefan Van de Weyer

02 februari 2019

18u26 1 Tremelo In Brussel kreeg Maarten Mallants (32) uit Rillaar het Century 21-kantooraward voor zijn filiaal van Century 21 Future Home op de Schrieksebaan in Tremelo. 170 kantoren maakten kans op deze prijs, slechts twintig werden uitverkozen.

Van de 170 kantoren in België kregen enkel de beste twintig deze award. Op basis van mystery shoppers kwamen ze op het hoofdkantoor van de immobilier te weten of de service kwalitatief genoeg was.

“Er wordt afgetoetst of de publicaties correct zijn, je bureau in orde is, de opvolging bij de klanten correct gebeurd. Ook onder andere het uitzicht van je filiaal en de klantentevredenheid moesten meer dan in orde zijn. Sommige klanten werden opgebeld met de vraag hoe hun ervaring was. Correcte info voor zowel koper als verkoper zorgen ervoor dat op het einde van de rit beide partijen tevreden zijn en dat primeert. Ik hecht er waarde aan dat je van je hoofdkantoor erkenning krijgt. Vertrouwen is voor mij een belangrijk woord”, aldus de laureaat.