Hele weekend lang 'Beachvolley Deluxe' 03 augustus 2018

In het centrum van Baal vindt dit weekeinde voor de 19de maal het trendy beachvolleybaltornooi 'Beachvolley Deluxe' plaats - het grootste recreatieve beachvolleytornooi van het land.

256 recreatieve teams - goed voor bijna duizend spelers - nemen het in de adembenemende 'beach-arena' tegen elkaar op. Op zaterdagavond wordt diezelfde arena een zwoele danstempel voor een megagrote beachparty met 'Versuz on Tour' en meer dan 4.000 feestvierders. Nieuw zijn de grote waterballonnengevechten, zowel op zaterdag- als zondagnamiddag, telkens vanaf 15 uur. Dan zullen maar liefst 50.000 waterbalonnen klaarliggen om een verkoelende strijd te beslechten. Vanavond wordt er vanaf 19 uur gespeeld.





Zaterdag beginnen de wedstrijdpoules om 10 uur, en zondag om 11 uur. De finalewedstrijden starten op zondag om 16 uur. De damesfinale wordt gespeeld om 20.30 uur. Aansluitend volgt de herenfinale. De toegang tot het volleybalgebeuren is gedurende het hele weekeinde gratis. Tickets voor het 'Strandfeestje' zijn nog te koop aan de kassa. Meer info: www.beachvolleydeluxe.be. (SPK)