Hand in Hand Baal organiseert 40ste editie van smuldagen Stefan Van de Weyer

17 november 2018

11u35 0 Tremelo Wielerclub Hand in Hand Baal organiseert op zaterdag 24 november de veertigste editie van hun smuldagen. Naar jaarlijkse gewoonte is het zaaltje van de Paloma, aan de Schrieksebaan in Tremelo, de uitvalsbasis voor dit eetfestijn.

Hongerigen en fans kunnen op die zaterdag tussen 11.30 en 20 uur in de Paloma terecht. Ze hebben de keuze tussen tomatensoep met balletjes en scampi’s van de chef of tomatensoep met balletjes en huisbereide vol-au-vent. Beide gerechten vallen te verkrijgen met kroketten of brood. Als dessert is er taart voorzien. Iedereen is er van harte welkom!

De mossel- en smuldagen van Hand in Hand Baal zijn al een traditie sinds het ontstaan van de wielerploeg in 1978. Ook nu zullen ze ongetwijfeld veel volk lokken.