Grootse heraanleg centrum begint ANDERHALF JAAR DURENDE VERNIEUWINGSWERKEN KOSTEN 5,3 MILJOEN EURO SVEN PONSAERTS

28 februari 2018

02u32 0 Tremelo In Baal (Tremelo) start volgende week de grootse heraanleg van het dorpscentrum. Met de anderhalf jaar durende herinrichtingswerken wil de gemeente Tremelo de verkeersleefbaarheid en -veiligheid in het centrum verbeteren. In totaal krijgt zo'n drie kilometer aan wegen een nieuwe riolering en bestrating. Het hele project kost 5,3 miljoen euro.

In het centrum van Baal krijgt de Pastoriestraat de komende maanden een grondige opfrisbeurt. Maar ook de aangrenzende straten Beulkensstraat, Eén-Meistraat, Louis Van Holestraat, Pastoor Caytanstraat en een deel van de C. Huysmansstraat zullen worden aangepakt: goed voor zo'n drie kilometer aan nieuwe riolering, nutsvoorzieningen en wegdek. "De verouderde toestand, die nog uit de jaren '50 dateert, moet dringend weggewerkt worden", zegt burgemeester Paul Dams (Open Vld), eveneens bevoegd voor Openbare Werken. "Na de herinrichting van het handelscentrum van Tremelo enkele jaren geleden, heeft nu ook Baal-dorp echt wel recht op een nieuwe uitstraling, met gescheiden riolering, een nieuwe wegenis in asfalt, mooie aanplantingen en modernere en energiezuinigere ledverlichting. We hebben bij de opmaak van de plannen gekozen voor een kwalitatieve woon- en leefomgeving, met een verbetering van de verkeersveiligheid en het maximaliseren van de parkeermogelijkheden", licht Dams toe.





Fietssuggestiestroken

Tot ergernis van onder meer de oppositie komen er echter geen fietspaden, maar wel fietssuggestiestroken. Tegelijk willen de gemeente en Aquafin het afvalwater van Baal-centrum, dat momenteel nog in de Grote Loop belandt, in de toekomst in het rioleringsnet. "Via het nieuwe gescheiden netwerk zal het afvalwater van zo'n 450 gezinnen uiteindelijk in de toekomstige rioolwaterzuiveringsinstallatie van Rotselaar terechtkomen", weet de burgemeester.





1,5 jaar hinder

Via gefaseerde werken wordt, om de hinder voor bewoners, lokale ondernemers en bezoekers zoveel mogelijk te beperken, naar een zo kort mogelijke uitvoeringstermijn gestreefd. Het volledige project zal in totaal zo'n anderhalf jaar duren en moet tegen juli volgend jaar klaar. "Op maandag 5 maart starten de voorbereidende werken door De Watergroep, Proximus, Infrax en Eandis", zegt Gudrun Willems, projectmanager van Aquafin. "Zij zullen in de verschillende straten eerst hun leidingen verplaatsen en/of vernieuwen. Op 16 april kan er dan gestart worden met de eigenlijk riolerings- en wegenwerken in de Pastoriestraat (vanaf de kerkomgeving richting kruispunt met de Pastoor Caytanstraat)."





Vanaf 5 maart wordt het doorgaand verkeer richting Begijnendijk omgeleid via de Veldonkstraat, de Domstraat, Baalsebaan, Grote Bollostraat, Grootlosestraat, Nobelstraat, Mechelbaan en Dorpsstraat. Vanuit Begijnendijk moet het verkeer de omleiding volgen via de Dorpsstraat, Mechelbaan, Nobelstraat, Grootlosestraat, Grote Bollostraat, Baalsebaan, Diestsebaan en Veldonkstraat. De kostprijs van het hele project 'Baal-dorp' wordt op zo'n 5,34 miljoen euro geraamd, waarvan ruim 2 miljoen door de hogere overheid wordt gesubsidieerd.