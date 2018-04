Groen wil wekelijkse 'Boerenmarkt' 18 april 2018

Ingegeven door de recente voedselschandalen die elkaar blijven opvolgen, stelt Groen Tremelo voor om vanaf volgend jaar een wekelijkse 'Boerenmarkt' in de gemeente te organiseren. "Hier zouden lokale land- en tuinbouwers dan hun eigen producten aan de man kunnen brengen", legt Ronny Wouters van Groen uit.





"Als consument kan je er vanop aan dat je product lokaal gekweekt is en geen overbodige voedselkilometers heeft afgelegd. De klant krijgt verse en kwaliteitsvolle producten, recht van bij de boer, die er zelf nog een eerlijke prijs voor krijgt. De landbouwer kan op die manier immers zijn aanbod en prijs zelf bepalen. Niet alleen lokale landbouwers, ook verkopers van streekproducten zouden op de wekelijkse Boerenmarkt welkom zijn." Groen denkt als eventuele locatie aan de parking langs de Baalsebaan in Baal. "Die is op woensdagnamiddag tussen 14 en 18 uur reeds voorbehouden aan marktkramers. Het lijkt ons een mooie opportuniteit om hier gebruik van te maken. Want hoe meer mensen lokaal eten, hoe meer we onze lokale economie steunen en ons voedingssysteem veranderen." (SPK)