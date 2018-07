Groen: "Wegnemen zitbanken geen oplossing voor vandalisme" 19 juli 2018

02u42 0 Tremelo "Het wegnemen van zitbanken als maatregel tegen jeugdvandalisme is geen structurele oplossing." Daarmee reageert Groen Tremelo op de recente verwijdering van enkele gemeentelijke banken uit het straatbeeld.

Het gemeentebestuur liet dinsdag de zitbank op de hoek van de Maria-Ter-Heidelaan en de Jan Boedsstraat wegnemen. Eerder verdwenen er ook al banken in de Hilstraat en de Turfhoeveweg. Met de (tijdelijke) verwijdering hoopt de gemeente het fenomeen van vandaliserende hangjongeren een halt toe te roepen. "Het verwijderen van banken is geen oplossing, wel een verschuiving van het probleem", zegt Groen-lijsttrekker Petra Vreys. "Het gemeentebestuur treft hiermee in de eerste plaats de inwoners die daar hun dagelijks rustplekje vonden. Zowel de gepensioneerde wandelaar, fietser, alsook de vele onschuldige jongeren die er dagelijks samenkomen, zijn hier het slachtoffer van. Zitbanken zijn in de eerste plaats ontmoetingsplaatsen, zowel voor jong als oud. Banken die sociale contacten aanmoedigen, moet je koesteren, niet verwijderen."





Straathoekwerkers

Groen pleit er dan ook voor om de banken opnieuw in het straatbeeld te plaatsen. De oppositiepartij ziet meer heil in structurele oplossingen zoals het inzetten van straathoekwerkers en overleg met de ouders. (SPK)