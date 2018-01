Groen pleit voor kerstboomverhakseling 02u38 0 Sven Ponsaerts De kerstboomverbranding van jeugdhuis Den Borduur moest vorig weekend uit veiligheidsoverwegingen verhuizen.

Groen Tremelo-Baal pleit ervoor om in de toekomst in de gemeente geen kerstboomverbranding meer te houden. De partij stelt voor om de vervuilende verbranding te vervangen door een kerstboomverhakseling, voorafgegaan door een 'Kampioenschap kerstboomwerpen'.





Groen stelt de gemeente ook voor om een perceel vrij te maken waar gebruikte kerstbomen kunnen worden herplant. De voorstellen komen er nadat de jaarlijkse kerstboomverbranding van vorige zaterdag van Jeugdhuis Den Borduur in Baal na ruim 25 jaar wegens niet-vergund naar een andere locatie moest uitwijken.





"We steunen de initiatieven van het jeugdhuis om mensen samen te brengen, maar zijn er ook van overtuigd dat de jongeren op hun eigen creatieve manier voor een alternatief kunnen zorgen", zegt Groen-raadslid Petra Vreys. "Waarom volgend jaar de kerstboomverbranding niet vervangen door een verhakseling? Graag dagen we het jeugdhuis ook uit om dan een Tremelo-Baals kampioenschap Kerstboomwerpen te organiseren. Ik zal alvast de eerste deelnemer zijn." (SPK)