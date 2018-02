Groen: "Plannen Kalvenne tasten leefbaarheid hele gemeente aan" 22 februari 2018

Na N-VA eerder deze week, uit nu ook de Tremelose oppositiepartij Groen haar ongenoegen over de toekomstplannen voor het groengebied de Kalvenne. "Met 300 woonunits, een sporthal en de bijhorende mobiliteit wordt het draagvlak en de leefbaarheid van dit gehele gebied aangetast", stelt gemeenteraadslid Kris Torfs. "Sterker nog: niet alleen de Kalvenne zal onleefbaar worden, ook de rest van onze gemeente zal dit voelen. Het plan houdt op geen enkele manier rekening met de leefkwaliteit van onze inwoners." Ook voor collega-raadslid Petra Vreys is het plan voor een groot aantal serviceflats, sociale woningen, appartementen en 'parkappartementen' totaal niet bespreekbaar. "Voor Groen is een beperkte bebouwing met een honderdtal woonunits in dit gebied mogelijk, mits er rekening met de leefbaarheid wordt gehouden. Zo blijven wij voorstander van een autoluwe verkaveling met een randparking, zodat kinderen er vrij op straat zouden kunnen spelen. We vragen het gemeentebestuur dan ook af te stappen van de geplande ondergrondse parkings. We opteren er ook nog steeds voor om de projectontwikkelaar tot een samenwerking met een autodeelsysteem te verplichten. Op die manier kan de mobiliteit in de hand worden gehouden. Wij menen immers dat het anders kan. Hopelijk ziet het huidige gemeentebestuur dat ook voor de eerste graafmachines hun werk zullen doen." Projectontwikkelaar NV Kalvenne benadrukt dat het nog geen concrete bouwvergunning indiende, en het aantal te bouwen woonunits ook nog niet precies werd bepaald. De verkavelaar hoopt de werken volgend jaar wel te kunnen starten. (SPK)