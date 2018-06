Gouden huwelijk voor Marcel en Astrid 26 juni 2018

Marcel Van den Dries en Astrid Verhaegen uit de Vinneweg in Tremelo zijn 50 jaar getrouwd. Marcel (73) komt uit Herent en werkte eerst 10 jaar als bakkersgast. Vervolgens was hij nog 32 jaar bij Agfa Gevaert in Mortsel aan de slag. Astrid (75) werd geboren in Tremelo en werkte een 20-tal jaar in de productie van Meubelfabriek Meurop in Rijmenam. Het kinderloze koppel kijkt heel graag tv.





(SPK)