Gouden huwelijk voor Jef en Magdalena 28 maart 2018

02u27 1

Jef Wouters en Magda Bosmans uit de Diestsebaan in Tremelo waren op 24 februari precies 50 jaar getrouwd. Jef (76) groeide op in Berchem en werkte als industrieel ingenieur bij Bell Telephone. Daarna gaf hij als leraar Elektronica les in het TSM Mechelen.





Magda (72) is afkomstig uit Hoboken en was kleuterleidster en onderwijzeres in verschillende scholen. Het koppel kreeg twee dochters en een zoon.





Jef schrijft nog graag gedichten en speelt viool.





Magda is hobbymatig geïnteresseerd in alles wat met geschiedenis te maken heeft.





(SPK)