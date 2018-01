Gouden huwelijk voor Herman en Agnes 02u29 0 Foto Sven Ponsaerts

Herman Torfs en Agnes Peeters uit de Van Arckellaan in Tremelo zijn 50 jaar getrouwd.





Herman (79) is afkomstig uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver en was leraar Nederlands aan het Koninklijk Atheneum Keerbergen. Agnes (74) groeide op in Testelt en werkte als leerkracht Frans in Rillaar en in het Damiaaninstituut van Aarschot.





Het koppel kreeg een zoon en een dochter en er zijn ook twee kleindochters. De jubilarissen houden nu nog van lezen, wandelen en computeren.





(SPK)