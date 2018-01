Gouden huwelijk voor Gaston en Anitta 02u32 0 Foto Sven Ponsaerts

Gaston Van Dyck en Anitta Van de Weyngaerdt uit de Pandhoevestraat in Baal (Tremelo) waren onlangs 50 jaar getrouwd.





Gaston (71) is afkomstig uit Heist-op-den-Berg en werkte 33 jaar lang voor Agfa Gevaert in Mortsel. Anitta (67) groeide op in Tremelo en zorgde voor het huishouden en hun dochter. Er kwamen ook twee kleinzonen voor de jubilarissen.





Gaston is een fervent visser. Anitta is actief in het plaatselijke verenigingsleven, gaat graag op vakantie en houdt ook nog van wandelen en dansen.





