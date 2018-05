Goud voor Marc en Seraphine 18 mei 2018

Marc Verbeeck en Seraphine Volckaerts uit de Diestsebaan in Tremelo trouwden op 29 april 1968 en vieren dus hun gouden huwelijksverjaardag. Marc (70) is afkomstig uit Tremelo, Seraphine (70) uit Baal. Samen hadden ze ruim 27 jaar lang hun eigen bakkerij in het centrum van Boortmeerbeek. Terwijl Marc in het atelier actief was, deed Seraphine de winkel van Bakkerij Verbeeck. Het koppel kreeg een zoon en een dochter, en er kwamen ook vier kleinkinderen. Nu volgen ze als fervente supporters nog alle voetbalmatchen van de kleinzonen.





(SPK)