Goud voor Jos Engelen en Paula Verhaegen 31 juli 2018

Jos Engelen en Paula Verhaegen uit de Stijn Streuvelslaan in Tremelo trouwden op 27 juli 1968 en vieren dus hun gouden huwelijksverjaardag. Jos (74) is geboren in het Kempense Noorderwijk en werkte zijn hele loopbaan als administratief bediende in het hoofdkantoor van Axa Bank in Berchem. Paula (72) groeide op in Pijpelheide (Heist-op-den-Berg) en was altijd kleuterleidster in de derde kleuterklas van de Sint-Annaschool in Baal. Er kwamen twee kinderen en evenveel kleinkinderen. Jos en Paula zijn al zo'n 30 jaar bestuurslid bij Pasar Tremelo-Baal. Jos is dat ook nog bij Beweging.net.





(SPK)