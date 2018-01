Goud voor Jef De Marrez en José Gullentops 02u26 0 Foto Sven Ponsaerts

Jef De Marrez en José Gullentops uit de Peter Benoitlaan in Baal (Tremelo) waren op 21 december precies 50 jaar getrouwd. Jef (72) is afkomstig uit Tremelo en werkte zo'n 30 jaar van zijn loopbaan als leidinggevende voor het Duitse Chemetall. José (74) groeide op in Rijmenam en was meer dan 40 jaar lang werkzaam als secretaresse en personeelsverantwoordelijke voor een Mechels metaalverwerkend bedrijf. Het koppel kreeg een dochter. Jef verdiept zich nog graag in de Wijsbegeerte. José is een thematisch postzegelverzamelaar. Het koppel heeft ook veel en graag gedanst.





(SPK)