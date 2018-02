Germaine Nicolas viert 104de verjaardag 17 februari 2018

02u35 0 Tremelo Gelukkig hoeft ze ze niet allemaal uit te blazen, want op de verjaardagstaart van Germaine Nicolas uit Baal (Tremelo) staan maar liefst 104 kaarsjes.

Germaine werd op 17 februari 1914, kort voor het uitbreken van WOI, geboren en is daarmee de oudste bewoner van Woonzorgcentrum Damiaan én de gemeente Tremelo. Germaine kwam 104 jaar geleden ter wereld in het Luxemburgse Houffalize. Op haar 16de belandde ze vanuit de Ardennen in Brussel, waar ze als dienstmeisje in een ziekenhuis werkte. Er kwam een zoon, en vervolgens ook drie kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Germaine zorgde vooral voor het huishouden, en deed ook veel aan handwerk.





Tot 1979 woonde ze in Brussel, maar verhuisde toen naar het Rozendal in Baal, dichter bij haar zoon die zich in Keerbergen vestigde. Ondertussen is de Franstalige 104-jarige al ruim 20 jaar weduwe.





Sinds een kleine drie jaar verblijft Germaine in WZC Damiaan. De kranige vrouw is er nog zeer vinnig en stapt nog zelf. Op dagen als haar verjaardag waagt ze zich zelfs nog aan enkele danspasjes.





Haar erg hoge leeftijd dankt Germaine naar eigen zeggen aan haar sterke doorzettingsvermogen.





(SPK)