Gemeente treedt toe tot Statiegeldalliantie 09 februari 2018

02u42 13

Na eerder al Haacht sluit nu ook de gemeente Tremelo zich aan bij de 'Statiegeldalliantie'. Dat initiatief pleit er zowel in Vlaanderen als in Nederland voor om statiegeld in te voeren op PET-flessen en blikjes. Dat zou het zwerfafval moeten doen verminderen en een betere recyclage van waardevolle materialen mogelijk maken. "We willen een signaal geven aan de Vlaamse regering om hier werk van te maken", zegt oppositiegemeenteraadslid Kris Torfs (Groen). "Daarnaast zal Tremelo ook bij het intergemeentelijke afvalbedrijf EcoWerf pleiten voor de invoering van statiegeld." De Groen-fractie hoopt dat er nog meer gemeenten en organisaties zich bij de Statiegeldalliantie aansluiten. "Zo kunnen we aantonen dat er een groot draagvlak voor deze maatregel bestaat." (SPK)