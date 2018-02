Gemeente opent Woonloket 23 februari 2018

02u32 0 Tremelo De gemeente Tremelo biedt, in het kader van het intergemeentelijk woonproject 'Aan de oevers van de Dijle' met de gemeenten Keerbergen en Boortmeerbeek, een nieuwe gratis dienstverlening aan: het Woonloket.

Een woonconsulent biedt gratis en onafhankelijk advies over wonen en huisvesting. Hij gidst vragenden niet enkel doorheen het doolhof van woon- en renovatiepremies, maar biedt ook ondersteuning bij sociale huisvesting, alle mogelijke huur- en verhuurvragen, aangepast en levenslang wonen en de woningkwaliteit. De gemeente Tremelo wil met de nieuwe dienst ook langdurige leegstand en verwaarlozing tegengaan, en eigenaars ondersteunen om hun leegstaande of verwaarloosde panden opnieuw in gebruik te nemen. De technisch adviseur die leegstand en verwaarlozing inventariseert, biedt ook ondersteuning bij klachten over de woningkwaliteit van huurwoningen. Aan eigenaar-verhuurders verstrekt hij conformiteitsattesten die aantonen dat een (huur)woning aan alle wettelijke kwaliteitsvereisten voldoet. Het Woonloket is te vinden op de Dienst Bouwen in het gemeentehuis van Tremelo en toegankelijk tijdens de algemene openingsuren. Voor meer info of een afspraak contacteer woonconsulent Dries Hermans:





woonloket@tremelo.be of 0496/25.85.28. (SPK)