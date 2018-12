Gemeente investeert 130.000 euro in verlichting aan Parkheide Stefan Van de Weyer

14 december 2018

Arbeiders waren vrijdag druk in de weer om nutsleidingen aan te leggen in het wandelbos met tal van recreatiemogelijkheden in Tremelo, Parkheide. De gemeente investeert er voor 130.000 euro aan belichting langs wandelpaden voor een totaal traject van ongeveer één kilometer.

Met behulp van bulldozers werden er sleuven gegraven om elektriciteitsleidingen aan te brengen langs het looppad. De arbeiders van nutsbedrijf Wagro verwachtten dat ze nog minstens tot en met volgende week zoet zouden zijn met dit stevig uit de kluiten gewassen karweitje. De verlichtingspalen volgen later.

Burgemeester Paul Dams (Open Vld) legt de noodzaak van de verlichting uit.

“We hebben dit uit eigen initiatief in het leven geroepen. We vonden dat er betere verlichting nodig was, zeker in deze periode voor de joggers bij valavond. Dit systeem is uitgerust met een belichting die reageert op beweging en dan zo in werking treedt. Komt daar nog bij dat het om LED-verlichting gaat en dus zeer zuinig in verbruik zal zijn, deze investering zullen we er op termijn wel uithalen”, wist Dams.