Geld gestolen bij inbraak 06 maart 2018

02u31 0

De bewoner van een huis in de Nieuwstraat in Tremelo stelde zondagnamiddag vast dat er was ingebroken. De dieven wisten de voordeur te forceren, doorzochten de hele woning en lieten heel wat wanorde achter. Zij konden cash geld en een gouden armband buitmaken. Het labo werd in kennis gesteld, de politie stelde een proces-verbaal op van de feiten.





(ADPW)