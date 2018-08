Geit dood teruggevonden in drinkbak 01 augustus 2018

02u42 0

In de nacht van zondag op maandag werd er in Baal een geit dood teruggevonden in haar drinkbak in Baal. De eigenaars vermoeden dat er kwaad opzet mee gemoeid is.





De hond des huizes zou diezelfde periode agressief gegromd hebben. De poort zou ook opengestaan hebben, wat kan wijzen op een ongewenste indringer. De politie heeft de eigenaars naar de dierenarts doorverwezen om de echte doodsoorzaak te onderzoeken.





"Als er kwaad opzet mee gemoeid is, kan de dierenarts dit vaststellen. De familie kan ons dan ten allen tijde contacteren", klinkt het bij de lokale politiezone BRT. (KAR/ADPW)