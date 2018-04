Frans en Josée zijn gouden koppel 06 april 2018

02u25 1

Frans Verhaegen en Josée Hermans uit de Schaluinstraat in Baal (Tremelo) trouwden op 6 april 1968 en vieren dus hun gouden huwelijksverjaardag. Frans (71) is afkomstig uit Baal en werkte 30 jaar lang in Melkerij Lacsoons in Rotselaar.





Josée (68) groeide op in Keerbergen en was 38 jaar lang werkzaam als schoonmaakster in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. Het koppel kreeg een zoon en er kwamen ook drie kleinkinderen. Frans en Josée zijn nu nog fervente countrydansers, die zelf ook twee dansclubs oprichtten, waaronder Black Roses uit Baal.











(SPK)