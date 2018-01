Foto-expo CVO Crescendo 02u30 0

Kunstkring Gesigneerd uit Baal (Tremelo) stelt tijdens het weekeinde van 19, 20 en 21 januari werk tentoon van de afstuderende fotografen van CVO Crescendo. Maar liefst 19 fotografen van Campus Mechelen en Campus Heist-op-den-Berg tonen hun fotografische kunnen binnen zeer uiteenlopende genres, stijlen en presentatievormen. De expo vindt plaats in Kunstcentrum Gesigneerd langs de Baalsebaan 287 in Baal en is gedurende de drie dagen gratis toegankelijk. Op vrijdag is dat van 18 tot 21 uur, op zaterdag en zondag van 11 tot 17 uur. Meer info: www.kunstkringgesigneerd.be. Na deze expositie zal de expozaal van Kunstkring Gesigneerd omwille van verbouwingswerken een tijdlang de deuren sluiten. (SPK)