Fons en Liliane vieren diamanten jubileum 10 augustus 2018

Fons Guns en Liliane De Feyter uit de Hoevestraat in Tremelo trouwden op 8 augustus 1958 en vieren dus hun diamanten huwelijksverjaardag. Fons (85) is net als Liliane (80) afkomstig uit het Oost-Vlaamse Lebbeke. Hij werkte 36 jaar als chef-brigadier bij de hoofdriolering van Stad Brussel. Liliane zorgde ondertussen voor het huishouden en voor hun twee kinderen. Fons tuiniert nog, en kijkt ook graag televisie. Liliane gaat nog tweemaal per week line-dansen en turnen.











(SPK)