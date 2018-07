Fietsster gewond aan pols na aanrijding 19 juli 2018

Bij een ongeval op het kruispunt van de Papestraat en de Oudstrijderslaan in Keerbergen is maandagavond een 45-jarige fietsster uit Tremelo gewond geraakt. De dame liep verwondingen op aan de pols nadat ze werd aangereden door een 94-jarige bestuurder uit Keerbergen. Die had de fietsster niet opgemerkt op het moment dat hij met zijn wagen de Papestraat indraaide. (ADPW)