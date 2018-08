Fietsevent Pasar op twee wielen 18 augustus 2018

Pasar Tremelo-Baal houdt op zondag 26 augustus al voor de 14de maal haar jaarlijks fietsevenement 'Pasar op twee wielen'. Pasar biedt de deelnemers de keuze uit twee nieuwe en volledig bewegwijzerde lussen: van 28 en 57 kilometer. Beide trajecten leiden over rustige en verkeersarme wegen. Het parcours is volledig vlak.





Vrij vertrekken kan tussen 9 en 14.30 uur aan de Sint-Annaschool langs de Baalsebaan 330 in Baal. Deelnemen kost 4 euro (leden Pasar: 3 euro). Alle deelnemers krijgen onderweg een drankje en een versnapering, en een versnapering bij aankomst. Meer info: www.pasar.be/tremelo-baal. (SPK)