Fietser komt ten val 06 maart 2018

In de Meiboomlaan in Tremelo kwam zondagmiddag omstreeks 13.15 uur een fietser ten val toen hij in de richting van de Baalsebaan aan het rijden was. De 66-jarige man uit Tremelo had een stuurfout gemaakt.





Hij werd met een hoofdwonde naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden overgebracht. (ADPW)