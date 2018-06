Fietser gewond bij aanrijding 02 juni 2018

Op het kruispunt van de Oude Putsebaan en de Torteldreef in Keerbergen is donderdagnamiddag omstreeks 16.20 uur een fietser aangereden. De fietser wilde de Oude Putsebaan oversteken in de richting van het atheneum, terwijl de auto de Oude Putsebaan volgde en richting Tremelobaan reed. De autobestuurder zou de fietser niet opgemerkt hebben.





Die laatste werd overgebracht naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden maar gelukkig zou het 16-jarige meisje uit Tremelo niet zwaargewond zijn. (ADPW)