Feestwandelingen Regionaal Landschap Noord-Hageland 12 juni 2018

02u28 1

Pasar vzw en het Regionaal Landschap Noord-Hageland organiseren deze zomer naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw tien weken lang een 'feestwandeling'.





Enthousiaste vrijwilligers van de vrijetijdsorganisatie Pasar leiden de deelnemers van 15 juni tot 17 augustus elke vrijdagavond langs de mooiste plekjes van de tien streekgemeenten. Tijdens de tweede feestwandeling op vrijdag 22 juni wordt de omgeving van de Balenberg in Baal aangedaan. De begeleide wandeling van ongeveer 7,5 km doorheen de natuur vertrekt om 19.15 uur stipt aan het Sven Nys Cycling Center, Balenbergstraatje 11 in Baal.





Inschrijven daar vanaf 18.45 uur. De deelnameprijs bedraagt 1 euro (kinderen en Pasar-leden gratis). De volledige wandelkalender is te vinden op www.rlnh.be. (SPK)