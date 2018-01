Fanclub viert Belgisch kampioen Jarno Bellens 02u27 0 Foto Stefan Van De Weyer

In café 'Bij Paula' op de Baalsebaan in Tremelo was het over de koppen lopen bij de titelviering van veldrijder Jarno Bellens uit Heist-op-den-Berg.





Na zijn Belgische juniorentitel in Koksijde was een feestje zeker op zijn plaats. Ruim tweehonderd fans kwamen hem en zijn titel vieren. Dat zijn supporterskroeg in Tremelo is gevestigd, is geen verrassing. Bellens komt immers uit voor het plaatselijke wielerteam van Kris Van Meldert, het Young Cycling Talent Demer en Dijle. Van Meldert is de ex-mecanicien van Niels Albert.





" We waren met enkele bussen in Koksijde aanwezig om onze renner te steunen en daarna feest te vieren. Voor de fansthuis vonden we het niet meer als gepast om hem nog eens in eigen streek in de watten te leggen", aldusNancy Bastaens, fier lid van de supportersclub.





De fanclub van Bellens steunt verder ook nog Nederlandse veldrijdster en kampioene Sophie De Boer.











(SVDL)