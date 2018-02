Ex-koppel riskeert jaar cel voor kluisroof WILD RIJGEDRAG VERRAADT MAN MET 300.000 EURO CASH EN 3 GOUDSTAVEN AAN BOORD KIM AERTS

01 februari 2018

02u27 0 Tremelo Drie goudklompen, 300.000 euro cash, sieraden en een wapen in zijn auto. Maar Robin C. (44) uit Steenokkerzeel ontkende voor de rechter zijn betrokkenheid bij de kluisroof bij een bejaard echtpaar uit Bonheiden. "Ik stond in voor het transport", klonk het bij de veertiger die betrapt werd na wild rijgedrag. Hij en zijn ex Patricia S. (51) uit Tremelo riskeren een jaar cel voor de diefstal. Zij was er vriend aan huis en ontkent alles.

Het waren agenten van de politiezone BRT (Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo) die Robin C. (44) uit Steenokkerzeel op 9 mei vorig jaar uit het verkeer plukten omdat hij iets te enthousiast stuurde. Was het de grote buit aan boord die de veertiger iets te overmoedig maakte? Wat C. betreft alvast niet. "Ik zou 5.000 euro krijgen voor het transport van de goederen, meer niet. Ik heb geen diefstal gepleegd", probeerde de man de rechter duidelijk te maken. Maar over de opdrachtgevers werd met geen woord gerept.





De buit was afkomstig uit de kluis van een echtpaar op rust uit Rijmenam. Patricia S. was er vriend aan huis als gezelschapsdame en huishoudhulp. Zij vertelde gisteren aan de rechter hoe het koppel zich destijds zorgen maakte toen er een afstandsbediening van de garagepoort was verdwenen. De vrees bleek niet onterecht.





In mei vorig jaar, op het moment dat de man in het ziekenhuis verbleef, moest de vrouw des huizes constateren hoe de kluis was leeggeroofd. De sleutel ervan hing netjes terug op zijn plaats. Twee dagen ervoor al werd C. opgepakt met de inhoud van de brandkast aan boord. Voor het parket reden genoeg om de veertiger en zijn ex te linken aan de kluisroof ondanks het gebrek aan braaksporen. "Als ze wordt gearresteerd, verklaart ze dat zij de afstandsbediening had gepakt, maar daarna trekt ze haar verklaring weer in", recapituleerde de procureur. Die was ervan overtuigd dat S. als gezelschapsdame haar (ex-)partner tipte. Het koppel staat gekend voor diefstal en drugsfeiten. De aanklager vroeg voor beiden een jaar cel en 800 euro boete.





Spoken

De advocaat van het koppel was niet mals voor de onderzoekers. "Dit dossier is gebaseerd op spoken. Een afstandsbediening die anderhalf jaar ontbreekt. Nooit heeft iemand mijn cliënte met de vinger gewezen tot op het moment dat er iets uit de kluis verdwijnt", maakte de advocaat zich druk. "En hij rijdt recht in de armen van de politie. Ze vinden alles, behalve de afstandsbediening en dat is hier nu net van belang. Hij heeft zijn verklaring nooit gewijzigd. Hij was tipgever en transporteur achteraf", aldus de advocaat die de vrijspraak vroeg voor de vrouw.





Salduz-wetgeving

De raadsman hekelde eveneens het feit dat de Salduz-wetgeving met de voeten was getreden waardoor zijn cliënten niet de rechtsbijstand kregen waar ze recht op hadden. Omdat de pleittijd beperkt was, werd de zaak in voortzetting gezet op 23 mei. In april zullen de twee beklaagden zich eerst nog moeten verantwoorden voor drugsfeiten.