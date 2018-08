Erik Van Looy en Rik Torfs stelen show tijdens Siddarthaquiz 18 augustus 2018

02u53 0 Tremelo De Siddarthafeesten in Baal (Tremelo) werden gisterenavond traditiegetrouw op gang getrokken met een grote familiequiz. Daaraan namen 73 ploegen - goed voor ruim 400 quizzers - deel.

Even traditioneel werden de vragen met de juiste kwinkslag door beroepsquizmaster Erik Van Looy en zijn vaste co-presentator Rik Torfs gesteld. "Het is jaarlijks uitkijken naar dit samenspel met Erik", grapt Torfs. "Van de tien edities miste ik er slechts één. Voor mij staat deze quiz gelijk met het einde van de zomervakantie en het begin van het werkjaar."





De Slimste Mens

Van Looy nam de presentatie jaren geleden over van Ben Crabbé en Andrea Croonenberghs. "Voor mij is dit de opwarming naar een nieuwe reeks van De Slimste Mens. Hier moet ik ook opnieuw Algemeen Nederlands praten, iets wat ik maandenlang niet meer heb gedaan (lach)." Vandaag en morgen zijn er in de tuin van het zorg- en ontmoetingscentrum langs de Bonten Osstraat 29 nog een rommelmarkt, een verkoop per opbod, een Vlaamse kermis met oude volksspelen en talrijke optredens.





De opbrengst van de feesten gaat naar sociale projecten in binnen- en buitenland. (SPK)