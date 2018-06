En plots... een fontein op Baalsebaan 30 juni 2018

Had de aannemer die gistervoormiddag op de Baalsebaan in Baal (Tremelo) een in ondergrondse boring moest uitvoeren dringend nood aan verkoeling? Het heeft er alleszins alle schijn van. Bij graafwerken raakten de arbeiders met hun machine een hoofleiding van de watermaatschappij, met deze enorme waterfontein tot gevolg. Vele duizenden liters water vloeiden in de riolering voordat De Watergroep het lek kon dichten. De omwonenden moesten het door het incident even zonder drinkwater stellen. (SPK)