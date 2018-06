Emile en Maria zestig jaar getrouwd 14 juni 2018

Emile Van den Eynde (82) en Maria De bakker (83) uit Tremelo mochten zestig huwelijkskaarsjes uitblazen. Beiden zijn afkomstig uit Mechelen. Hij werkte als werfleider bij EMB, het latere Intercom en vervolgens Electrabel. Zij werkte enkele jaren als bediende voor ziekenfondsen en een meubelbewerker. Emile was specialist in gevechtssporten zoals karate en judo, en was ook jarenlang lesgever zelfverdedigingstechnieken. Vandaag gaan het koppel nog graag wandelen.





(SPK)