Eerste camera's tegen hangjongeren in wijk Rozendal operationeel 30 juni 2018

02u32 0 Tremelo In Tremelo zijn de eerste bewakingscamera's geïnstalleerd die de aanhoudende overlastfenomen als hangjongeren, vandalisme en sluikstorten moeten stoppen. De eerste vier werden geïnstalleerd in de wijk Rozendal in deelgemeente Baal, en moeten vooral de hangjongeren in het vizier houden.

"Rozendal kreeg gezien de problemen van de jongste weken en maanden prioriteit", zegt burgemeester Paul Dams (Open Vld). "De eerste camera's werden aan het speelpleintje geïnstalleerd. Indien noodzakelijk worden de beelden aan de lokale politie overgemaakt. Die heeft samen met het parket trouwens al actie ondernomen. Eens het onderzoek afgerond, zullen de bewoners van Rozendal erover worden ingelicht." Een buurtbewoonster reageert erg blij op de komst van de camera's. "Die jonge gastjes - zowel jongens als meisjes, ik schat ze tussen de 12 en 18 jaar oud - zorgen vooral bij de oudere bewoners voor een sterk onveiligheidsgevoel. Als je hen over hun gedrag aanspreekt, volgt sowieso een scheldtirade. Tot tweemaal toe werd er ook al een band van mijn wagen lek gestoken." Ondertussen lijkt de situatie in de wijk genormaliseerd. "Het is hier opnieuw lekker rustig. Sinds drie weken heb ik ze hier niet meer gezien. Wellicht zorgen ze nu elders voor overlast. Hopelijk houden de camera's hen hier nu weg." Stapsgewijs zullen ook de overige van de in totaal 21 bestelden camera's in de gemeente worden geïnstalleerd. Zo komt er onder meer digitaal toezicht op de begraafplaatsen, Parking Vinneweg en tussen kerk en gemeentehuis. (SPK)