Duo dealt drugs in bijzijn minderjarige KAR

13 november 2018

16u07 0 Tremelo Een man en vrouw uit Tremelo zijn veroordeeld tot een jaar cel voor drugsdelicten.

Twintigers Louis D.C. en Elise W. werden eind 2015 in Baal betrapt op het bezit van de vloeibare drug GHB, speed en cocaïne. Ze brachten ook cannabis aan de man in het bijzijn van een minderjarige. De rechter tilde daarom extra zwaar aan de feiten. De vrouw zou zich tijdens het onderzoek arrogant hebben opgesteld. “Zij laat verstek gaan en neemt haar verantwoordelijkheid niet op. Zij beschikt niet over een blanco strafregister en de door haar opgelopen veroordelingen konden niet verhinderen dat zij zich opnieuw schuldig maakte aan strafbare feiten”, noteerde de rechter in het vonnis. Ze kregen beiden een jaar cel en 6.000 euro boete die voor 600 euro effectief is. Er werd ook een voertuig verbeurdverklaard omdat dat gebruikt werd voor het plegen van de feiten.