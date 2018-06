Duivelsgekte: Taverne Parkheide kleurt tricolore 15 juni 2018

02u35 0 Tremelo In Tremelo kleurt de hele gevel van Taverne Parkheide zwart-geel-rood. Uitbater Carlo Mouton (45), die de buitenmuur van zijn horecazaak in het gemeentelijk wandelbos eigenhandig in de Belgische tricolore schilderde, is dan ook een Duivels-supporter in hart en nieren.

"Ook vier jaar gelden schilderde ik mijn hele tavernegevel al eens in de driekleur. Toen had ik mijn huisbaas - het OCMW van Tremelo - vooraf geen toestemming gevraagd. Ze waren toen allerminst opgezet met de stunt... Ook nu heb ik dus maar geen aanvraag ingediend", lacht de uitbater, die reeds 20 jaar in Parkheide actief is. Mouton pakte pas woensdagochtend, uitgedaagd door een vriend, de verfborstels ter hand.





"Samen zijn we eraan begonnen. Zo'n vier uur en ettelijke liters verf later was dit het resultaat. Toch mooi he? Het draagt zeker bij tot de voetbalgekke sfeer die hier heerst. En het OCMW kan gerust zijn: na het WK krijgt de muur opnieuw zijn oorspronkelijke kleur, en zal hij witter zijn dan voorheen", verzekert Mouton. De hele WK-maand lang zullen alle wedstrijden in Parkheide vanop het terras op groot scherm te volgen zijn. Tijdens de wedstrijden van de Duivels sluit de taverne langs de Veldonkstraat wel haar gewone keuken. "Dan verwachten we hier zoals vier jaar geleden telkens vele honderden, zo niet meer dan duizend, supporters. Voor een honderdtal ingeschrevenen staat er dan ook een WK-barbecue op het menu."





(SPK)