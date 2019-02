Drie buurgemeentes slaan handen in elkaar. “Maar van fusie is er geen sprake” KAR

06 februari 2019

18u34 0 Tremelo De schepencolleges van Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo hebben een informeel overleg gehad om te bekijken in welke domeinen over de gemeentegrenzen heen kan samengewerkt worden. “Het gaat hier niét om een fusie”, klinkt het in koor.

“Tijdens het overleg werden de engagementen van de drie besturen besproken en werd bekeken op welke domeinen een samenwerking voordelig kan zijn. Daarbij werden uiteenlopende beleidsdomeinen afgetoetst, van veiligheidsbeleid over openbare werken tot aanwervingsbeleid”, zegt burgemeester van Tremelo Bert Dewit (CD&V). Hij haalde naar eigen zeggen de mosterd bij het fusieverhaal van Tremelo en Begijnendijk in 2017. “We hebben toen een traject doorlopen dat me nu op ideeën heeft gebracht. Voor de duidelijkheid: het woord fusie is tijdens de vergadering niet een keer gevallen, maar we geloven wel in een nauwere samenwerking.” Ook in het verleden vonden de diensten van de drie gemeenten elkaar al. “Concreet kan het gaan om een samenaankoop van voertuigen of de aanwerving van iemand voor een vacature die moeilijk ingevuld geraakt. Of als er ergens een langdurig zieke is om daarvoor samen een oplossing te zoeken. En waarom zouden wij bijvoorbeeld een podiumwagen aankopen als Begijnendijk er eentje voorhanden heeft?” Hoe dat praktisch in zijn werk gaat, moet nog bekeken worden.

Efficiënter werken

Voorlopig blijft het bij snuffelen en is er dus nog niets concreet. “We kijken met open vizier”, zegt Rotselaars burgemeester Jelle Wouters (CD&V). “Voor ons is het belangrijk om van onderuit samen te werken, zodat er niets van bovenuit wordt opgelegd. Het gaat om drie jonge vernieuwde besturen, waar een dynamiek mogelijk is. We maken alledrie deel uit van dezelfde politiezone en we hebben al intergemeenschappelijke diensten zoals onze drugspreventie. De samenwerking heeft onder andere als doel efficiëntie en besparen. Materiaal dat weinig gebruikt wordt, kan bijvoorbeeld gedeeld worden. Het is goed dat we elkaar hebben leren kennen op een positieve manier.”

In een volgende stap zal er in werkgroepen per thema gebrainstormd worden. “Daar worden ook diensten bij betrokken, schepenen, algemeen directeurs enzovoort”, aldus Wouters.

“We zijn maar drie kleine gemeenten en we kunnen best wat expertise van mekaar gebruiken”, besluit Bert Ceulemans (Samen), burgemeester van Begijnendijk. De drie gemeentes samen tellen zo'n 30.000 inwoners.