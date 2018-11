Drie auto’s betrokken bij verkeersongeluk ADPW SVDL

20 november 2018

16u18 0

Op de Baalsebaan in Baal zijn dinsdagmiddag iets voor 15 uur drie voertuigen betrokken geraakt bij een verkeersongeluk. Dat gebeurde aan Kruispunt Apotheek. De bestuurder van een zwarte Nissan Micra verloor om een nog onbekende reden de controle over het stuur en reed daarbij twee andere wagens aan. Door het ongeval was de Baalsebaan geruime tijd afgesloten. De takeldienst kwam ter plaatse om de wagens te takelen.