Dit weekend 41ste Siddarthafeesten in tuin zorgcentrum 17 augustus 2018

02u23 0 Tremelo In de tuin van het zorgcentrum Siddartha in Baal (Tremelo) vinden tijdens het weekeinde van 17 tot en met 19 augustus al voor de 41ste maal de jaarlijkse Siddarthafeesten plaats.

De feesten van de gelijknamige leefgemeenschap beginnen op vrijdag met een restaurantavond. Vanaf 20 uur is er de traditionele familiequiz met de inmiddels vaste presentatoren Erik Van Looy en Rik Torfs. Voorinschrijven is noodzakelijk. Op zaterdag is er vanaf 14.30 uur op de feestweide een authentieke rommelmarkt. Voor de kinderen is er een heuse Vlaamse kermis met oude volksspelen, kermisactiviteiten, een springkasteel en vanaf 15 uur Boerderij Bende op Wielen. Na de antiekverkoop per opbod (16.30u) is er een optreden van Clarivichord & Co (17.30u). Op zondag starten de feestelijkheden met wandeltochten van 5, 10, 15 en 20 km. Vertrek tussen 8 en 15 uur. Om 12 uur opent de Vlaamse kermis en rommelmarkt. Er zijn optredens van de Dixieband (14u) en Djembé door Meganga (15u). De verkoop per opbod start om 15.30 uur, gevolgd door een Ethiopische modeshow door Siddartha. Op het feestterrein langs de Bonten Osstraat 29 is er doorlopend ook een bodega met snacks. De opbrengst van de feesten gaat naar sociale projecten in Ethiopië (oa. Straatkinderen, een weeshuis voor kinderen met aids en alleenstaande moeders) en Vlaanderen (volwassenen met een mentale beperking en drugsverslaafden). Meer info: www.siddartha.be. (SPK)