Dieven breken binnen langs dak Delheize: zeker 8.000 euro aan sigaretten gestolen Kim Aerts

19 maart 2019

17u16 0 Tremelo Bij AD Delhaize in Tremelo zijn dieven er maandagnacht in geslaagd om via het dak het filiaal binnen te breken. Ze gingen aan de haal met meer dan 1.000 pakjes sigaretten. De eigenaar schat het verlies op minstens 8.000 euro.

De dieven moesten tweemaal een gat zagen om binnen te geraken. “Bij hun eerste poging zaten ze verkeerd, dus maakten ze vier meter verder een tweede opening. Ik heb geen werkmateriaal gevonden, maar de gaten werden perfect uitgezaagd. Vervolgens lieten ze zich naar beneden zakken om twee bakken met sigaretten leeg te halen. Ongeveer 80 lades met 15 pakken in hebben ze geledigd. Dat zijn echt een paar winkelkarren vol”, zegt zaakvoerder Mark Vereycken.

Op handen en knieën

Vereycken zag op de camerabeelden minstens twee personen met bivakmutsen. “Een van hen stak de sigaretten in een zak, de andere trok ze via een touw naar boven. Ze zijn omstreeks 4.25 uur binnen geraakt, maar ik ben pas om 5 uur door het alarm verwittigd geweest. Vermoedelijk zijn ze op handen en knieën gekropen om niet gedetecteerd te worden door de sensoren. Zonder scrupules keken die mannen in de camera. Het deerde hen niet, want ze waren onherkenbaar en hadden handschoenen aan”, aldus de uitbater die mikt op een verlies tussen de 8.000 en 10.000 euro.

Het labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. Van de inbrekers ontbreekt voorlopig elk spoor.