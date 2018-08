Dieven breken binnen in huis Bossepleinstraat en stelen... vliegenraam 01 augustus 2018

De bewoonster van een woning in de Bossepleinstraat in Baal bij Tremelo stelde maandagmiddag omstreeks 13 uur vast dat er bij haar werd ingebroken. Toen de dame in kwestie haar woning in de voormiddag verliet, stond het raam van de bureauruimte open. Daarin stond een vliegenraam. Toen ze terug thuiskwam, stelde ze vast dat er twee kastdeuren werden geopend en dat het vliegenraam werd gestolen. De lokale politie van politiezone BRT (Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo) stelde een proces-verbaal op. (ADPW)