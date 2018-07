Diamanten huwelijk voor Jan en Yvette 03 juli 2018

Jan Boudens en Yvette Clarysse uit de Veldonkweg in Baal (Tremelo) waren op 17 mei precies 60 jaar getrouwd. Jan (87) is net als Yvette (80) afkomstig uit het West-Vlaamse Kortrijk. Hij was eerst bijna 20 jaar lang beroepsmilitair en vervolgens nog zo'n 25 jaar griffier bij het Hof van Justitie in het Brusselse justitiepaleis. Yvette zorgde ondertussen voor het huishouden en hun vier kinderen. Er kwamen ook drie kleinkinderen voor de diamanten jubilarissen.





(SPK)